الأقباط يحتفلون اليوم برفاع «صوم يونان 2024»

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم، الأحد الموافق 25 فبراير، برفاع صوم يونان 2024، والرفاع هو اليوم السابق للصوم، حيث تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان 2024، غدا الإثنين الموافق 26 فبراير، ويستمر لمدة ثلاثة أيام وحتى يوم الخميس المقبل.

رفاع صوم يونان 2024

ورفاع الصوم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو اليوم السابق على بدء الصوم، ورفع كل طعام حيواني عن المائدة ورفع أدوات المطبخ الفطارى ونزول أدوات المطبخ الصيامي لأن قديما كان يوجد حلل وأدوات خاصة للصوم، وذلك استعداداً لبدء الصوم، وبحسب الكنيسة، المقصود بالرفاع هو ورفع القلب إلى الرب «بالتوبة» والاستعداد «للتدريب» على ترك خطية محبوبة أو عادة شريرة، والتدريب على اكتساب فضيلة جميلة.

حساب يوم رفاع صوم يونان

وتحسب الكنيسة رفاع صوم يونان من كالتالي:

أولاً: يتم تحديد موعد عيد القيامة في تلك السنة وعدد الأيام التي مضت من الشهر الذي يحتفل فيه بالعيد

ثانيا: إذا كان العيد يقع في شهر برمهات فإن الكنيسة تضيف إلى تلك المدة 20 يوماً فيصبح الإجمالي أكثر 30، فتسقط الكنيسة 30 منها ويكون الباقي هو تاريخ يوم رفاع صوم يونان في شهر طوبة.

أما إذا وقع العيد في شهر برمودة القبطي، تضيف الكنيسة 20 يوماً وإذا كان الناتج أقل من 30 يكون تاريخ يوم رفاع صوم يونان في طوبة أيضاً، وإذا زاد عن 30 نسقط منه 30 ويكون الباقي تاريخ صوم يونان في أمشير.

ويعد صوم يونان في الكنيسة من أصوام الدرجة الأولى والتي يمتنع خلالها الأقباط عن تناول الطعام الحيواني، والألبان والأسماك وتضم أصوام الدرجة الأولى بالكنيسة (الصوم الكبير، صوم يونان، صوم الأربعاء والجمعة، صوم برمون الميلاد والغطاس).