«وقاية النباتات» ينظم ندوة لمكافحة الآفات الغازية.. تهدد المحاصيل

نظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوةً عن «إدارة الآفات الغازية وتكيفها مع تغير المناخ»، في ظل توجيهات السيد القصير وزير الزراعة و استصلاح الأراضي، تحت رعاية عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية باتخاذ التدابير الوقائية المناسبة، ووضع الاستراتيجيات لإدارة الآفات الغازية لمصر؛ للحد من آثارها السلبية على المحاصيل التي قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة تُهدد الأمن الغذائي القومي.

الآفات الغازية تهدد المحاصيل

وقال أحمد عبدالمجيد، مدير المعهد، إنّ الآفات الغازية عابرة للحدود تنتشر بشكلٍ سريع، وتُهدد النباتات والمحاصيل الزراعية، وتسبب آثارًا سلبية على البيئة والاقتصاد المحلي، وتُشكل تهديدًا للأمن الغذائي لما تسببه من آثارٍ سلبية على الناتج القومي من المحاصيل الزراعية، وأن وقاية النباتات يلعب دورًا حاسمًا في تطوير استراتيجيات إدارة الآفات الغازية من خلال الرصد المستمر والتشخيص المبكر والتدخل الفعال بتحليل نشاط الآفات وفهم سلوكها وتطورها وتطوير تقنيات فعالة للتحكم فيها.

تكاليف المكافحة باهظة

وأضاف أنّ إدارة الآفات الغازية تُمثل تحديًا عالميًا يتطلب التعاون بين الدول والمؤسسات البحثية والمزارعين من خلال تعزيز التوعية وتبادل المعرفة وبناء القدرات في مجال إدارة الآفات، لتقليل الخسائر في المحاصيل وتكاليف المكافحة التي تؤدي إلى ارتفاع باهظ في تكاليف إنتاج الغذاء والأعلاف.

وحاضر في الندوة الدكتور نادر البدري مسؤول الصحة النباتية بالحجر الزراعي المصري ومسؤول لجنة المعايير الدولية عن الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، والدكتور أحمد عبدالوهاب الباحث بمعهد بحوث وقاية النباتات.