3500 طالب يشاركون في مسابقة «عمر القاضي» للقرآن بالمنوفية

أعلنت أسرة الشهيد عمر القاضي، انتهاء المرحلة الأولى من اختبارات القرآن الكريم في قرية ساقية المنقدي بمحافظة المنوفية، بمشاركة 3500 طالب.

انتهاء المرحلة الأولى

وقال محمود القاضي ابن عم الشهيد عمر القاضي، إنّ المرحلة الأولى، انتهت بتصفية عدد المتسابقين إلى 3100 طالب، ومن المقرر أنّ تبدأ المرحلة الثانية خلال الأيام الجارية وتستمر لمدة 10 أيام، ليجري تصفية المشاركين إلى 500 طالب يتبارون في حفظ القرآن الكريم.

زيادة رحلات العمرة إلى 5

وأشار «القاضي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى زيادة عدد رحلات العمرة في المسابقة من 3 إلى 5، مع وجود جوائز مالية ودروع وشهادات تقدير للطلاب الفائزين، لافتًا إلى أنّ مسابقة القرآن هذا العام بها اختبارات في التجويد وجوائز أخرى للأصوات الجيدة في التلاوة.

وأضاف أنّ الأجواء داخل منزل الشهيد عمر القاضي، تسودها روح المحبة والتنافس على حفظ القرآن الكريم، وذلك بعدما تقدم للمسابقة عدد كبير من داخل محافظة المنوفية وخارجها.