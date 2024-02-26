سبب وفاة الفنان فادي إبراهيم.. احذر تجاهل هذه الأعراض

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني، بعد وفاة الممثل اللبناني فادي إبراهيم، إذ رحل عن عمر ناهز الـ67 عامًا بعد صراع طويل مع مضاعفات مرض السكري، التي كانت السبب في دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات في يناير الماضي حتى وفاته.

سبب وفاة الفنان فادي إبراهيم

الفنان فادي إبراهيم أصيب بغرغرينا في القدم تسببت في بتر ساقه إثر مضاعفات مرض السكري، ونتيجة لسوء حالته الصحية حُجز في العناية المركزة لأكثر من شهر، وعلى الرغم من أنّ المرض يمكن علاجه إلا أنّ إهمال تناول الأدوية ونمط الحياة الصحي قد يؤدي إلى مضاعفات كثيرة والوفاة حال عدم تلقي العناية الطبية اللازمة.

أعراض الإصابة بالسكري

ووفقًا لموقع «مايو كلينك» الطبي، فإن هناك مجموعة من الأعراض يجب الانتباه إليها جيدًا التي قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري، أبرزها ما يلي:

- الشعور بالعطش أكثر من المعتاد.

- كثرة التبول.

- فقدان الوزن غير المبرر.

- الشعور بالتعب والضعف.

- التقلبات المزاجية.

- الرؤية الضبابية.

- بطء التئام القروح.

- الإصابة بالكثير من حالات العدوى، مثل حالات عدوى اللثة والجلد والمهبل.

مضاعفات مرض السكري

هناك العديد من العلامات التي تشير إلى أنّ الشخص يعاني من مضاعفات السكري مثلما حدث مع الفنان الراحل فادي إبراهيم، ويجب استشارة الطبيب فورًا، وهي كما يلي:

- يكون مريض السكري أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب حال الإهمال في العلاج، أبرزها الذبحة الصدرية ومن أبرز أعراضها آلام شديدة ومفاجئة في الصدر والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، فضلًا عن ضيق الشرايين.

- تلف الأعصاب الكامل، إذ يفقد المريض القدرة على الإحساس بالأطراف خاصة السفلية (القدمين).

- تلف الكلى، نتيجة لعدم قدرة الجسم التعامل مع الخلل الوظيفي للأعضاء.

- يضر داء السكري بالأوعية الدموية الموجودة بالعين.

- الإصابة بمشكلات الجلد خاصة القرح الصديدية التي يؤدي إهمالها إلى البتر.

- ضعف السمع.

- ألزهايمر.

- الاكتئاب.

فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري

- وجود خلايا مناعية مضادة لداء السكري.

- أصحاب الوزن الزائد.

- من يتبعون نمط حياة غير صحي مثل (تناول السكريات بشراهة والإكثار من المياه الغازية وعدم ممارسة الرياضة).