«النقل»: زيادة في إيرادات النشاط الأساسي لشركات التوكيلات الملاحية

كشفت وزارة النقل، تفاصيل مؤشرات تطور الأداء للشركة القابضة للنقل البحري والبري، موضحة أن الشركات شهدت زيادة أعداد الحاويات المتداولة بعدد 387 ألف حاوية، وزيادة عدد الخطوط الملاحية من 20 إلى 26 خط.

ووفقا لتقرير أصدرته الوزارة، انتهت الشركة من تدعيم وتعميق وتكريك الأرصفة من 1 إلى 6 بطول 1450مترا في شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع وزيادة قدرة المحطة الكهربائية في حاويات بورسعيد من 5.5 ميجا إلى 16 ميجا لتشغيل جميع الأوناش العملاقة وإستاندات الثلاجات للحاويات المبرد وزيادة في أعداد حاويات الترانزيت إلى 1.349 مليون حاوية ترانزيت لشركات الحاويات وارتفاع صافي ربح شركة الملاحة الوطنية من 5.21 مليون دولار عام 2020 إلى 54.066 مليون دولار عام 2022/ 2023.

زيادة إيرادات النشاط الأساسي

وأشارت إلى وجود زيادة في إيرادات النشاط الأساسي وخاصة التخليص الجمركي وإيرادات رفت وتعيين، لشركات التوكيلات الملاحية، وزيادة إيرادات النشاط الأساسي وصافي الربح لشركة السويس للشحن والتفريغ والمصرية للتوريدات والأشغال البحرية وشراء السفينة الحديثة وادي الملوك وأيضا السفينة وادي العريش حمولة كل من هما 82 ألف طن، وكذلك زيادة حجم نقل البضائع من 1.12 مليون طن إلى 1.92 مليون طن.

وأكدت زيادة في إيرادات وصافي الربح للنشاط الأساسي «إيرادات التخزين بالموانئ - الملاحق الخارجية- نشاط النقل» لشركة المستودعات المصرية العامة وتنفيذ وإنشاء تطبيق «ERB ENTERPRIDE RESOURCE PLANNING» لكل من الشركة القابضة و8 شركات تابعة وهو يتيح التواصل والربط المتكامل والفعال بين إدارات الشركات «مالي _ موارد بشرية والأجور»، وكذا تطبيق موقف للحجز الإلكتروني والموبايل أبلكيشن لشركات نقل الركاب الثلاث والتحصيل الإلكتروني من خلال الإنترنت «يخدم 120 خط» وعدد 581 مستخدم للمنظومة.

زيادة عدد البرامج التدريبية

وأشارت إلى تطوير المواقع الإلكترونية للشركات التابعة وزيادة عدد البرامج التدريبية من 47 برنامج إلى 121 برنامج بزيادة 157% للشركة القابضة فقط، وزيادة أعداد المتدربين من 626 إلى 1775 بزيادة 184% للشركة القابضة فقط، وزيادة عدد البرامج التدريبية من 658 إلى 979 بزيادة 49% للشركات التابعة، بالإضافة إلى زيادة أعداد المتدربين من 3162 إلى 4650 بزيادة 47 % للشركات التابعة.

وتابع: «لأول مرة منذ إنشاء الشركة القابضة يجرى إعداد متدربين محترفين معتمدين دوليا من جامعة ولاية ميزوري الأريكية للشركة القابضة، وشركاتها التابعة عدد 128 مدرب دولي محترف، وعدد 128 حقيبة تدريبية معتمدة وتدريب 130 فنيا وسائقا».