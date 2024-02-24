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تعيينات وزارة النقل.. الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف 2024

كتب:

سلامة عامر
02:25 م | السبت 24 فبراير 2024
بوابة الوظائف الحكومية ارشيفية

بوابة الوظائف الحكومية ارشيفية

أعلنت الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية «أخصائي حاسبات آلي ثالث ج -مهندس بناء سفن ثالث».

المهارات المطلوبة لوظائف النقل النهري 2024

وأشارت الهيئة العامة للنقل النهري إلى أن المهارات المطلوبة للمتقدمين لشغل وظيفة أخصائي حاسبات آلي ثالث كالتالي

- يعاون في إدخال البيانات على الحاسب الآلي وتحديثها.

- يستخدم قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة لاستخراج المعلومات والمؤشرات المطلوبة.

- يحافظ على المعلومات المُخزنة على الحاسبات ضد العبث أو التلف أو الضياع لضمان تحقيق الأمن السيبراني.

- يعاون في برامج صيانة الأجهزة أو المعدات الفنية بما يضمن استمرارية صلاحيتها للعمل.

- يحافظ على سرية البيانات التي يطلع عليها

شروط التقديم في وظائف النقل النهري 2024

وكشفت الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظيفة كالتالي

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة.

مستوى المؤهل: مؤهل عالٍ في مجال الحاسبات والمعلومات وما يعادله.

التقدير: ألا يقل عن جيد

المستندات المطلوبة لوظائف النقل النهري 2024

وحددت هيئة النقل النهري المستندات المطلوبة لـ الوظائف كالتالي

* الصورة الشخصية.

*الرقم القومي وجه أول سارية.

*الرقم القومي وجه ثاني سارية.

*المؤهل الدراسي.

*المؤهل الأعلى إن وجد.

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

* إيصال الإيداع البنكي.

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو هيئة النقل النهري وجهين بحسب الأحوال.

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