«الأرصاد»: تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض للحرارة الأسبوع الجاري (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّه من المتوقع وجود نشاط الرياح اليوم بعد فترة الظهيرة، إذ يكون نشاط الرياح بين الـ30 كيلومترًا/ساعة لـ40 كيلومترًا/ساعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية للبلاد، ويكون هذا النشاط مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والأماكن المفتوحة والمكشوفة في القاهرة الكبرى والوجه البحري، محذرة من الأتربة والرمال المثارة وارتفاع قيم درجات الحرارة.

أتربة ورمال قوية على بعض المناطق

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا شرف ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية أنَّ الأتربة والرمال ستكون قوية ببعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، ولكن أيضًا سيكون هناك أتربة ورمال مثارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولكن ليس بالصورة القوية.

مرضى الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية عليهم الحذر من طقس اليوم

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية مرضى الجيوب الأنفية والحساسية الصدرية من طقس اليوم ونصحتهم بارتداء الكمامات، مشيرة لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، والتي أدت لانخفاض الرؤية الأفقية على الطريق، خصوصا الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة تنخفض غدا بمعدل 4 درجات عن اليوم

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن غدا الثلاثاء تعود قيم درجات الحرارة تنخفض بمعدل 4 درجات عن اليوم، ومن يوم الأربعاء سيكون هناك ارتفاعات بقيم درجات الحرارة، لكي نصل لذروة الارتفاعات يومي الخميس والجمعة المقبلين وتصل درجات الحرارة العظمى لـ28 درجة مئوية، إذ نشهد فترة من التقلبات بالأحوال الجوية.