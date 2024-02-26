توزيع 4800 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المنوفية

دشن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، المرحلة الثالثة لقافلة أبواب الخير التابعة لصندوق «تحيا مصر»، لتوفير المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومختلف مؤسسات المجتمع المدني.

توزيع 4800 كرتونة مواد غذائية

وشهد المحافظ، اصطفاف 3 شاحنات لقافلة أبواب الخير محملة بنحو 4800 كرتونة مواد غذائية بوزن 413 طنًا، لتوزع على 168 ألف مواطن من المستحقين بمختلف قرى ومراكز ونجوع محافظة المنوفية، لتخفيف العبء عن كاهلهم، واستمع إلى شرح تفصيلي من منسق صندوق تحيا مصر، عن محتويات القافلة ومشتملات كل كرتونة وأماكن توزيعها.

محتويات كرتونة المواد الغذائية

وأضاف أنه سيجري توزيع كرتونة مواد غذائية على كل أسرة من الأسر المستحقة وتضم «أرز – سكر – مكرونة – زيت – شاي – تمر – بقوليات –صلصة – ملح شعرية – لسان عصفور»، لتخفيف العبء عن كاهلها وتوفير حياة كريمة لها، مشيرًا إلى تحديد الأسر والحالات المستحقة بناء على أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وثمنّ الدور الرائد الذي يؤديه صندوق «تحيا مصر» ومؤسسة مصر الخير في العمل الخيري وتقديم المساعدات المختلفة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.