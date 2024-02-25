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تخفيضات جديدة بمعرض أهلا رمضان في العريش.. السكر يسجل 25 جنيها

كتب:

حسين إبراهيم
05:17 م | الأحد 25 فبراير 2024
تخفيضات في الأسواق بشمال سيناء

تخفيضات في الأسواق بشمال سيناء

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، في بيان، أنّ أسعار بعض المنتجات والمواد الغذائية في معرض أهلًا رمضان بوسط العريش، انخفضت عن السعر الأصلي، إذ بلغ سعر كيلو السكر 25 جنيهًا بدلًا من 27 جنيهًا، وتراوح سعر الزيت من 80 جنيهًا إلى 85 جنيهًا، وكذلك الأرز الذي انخفض من 29 جنيهًا إلى 28 جنيهًا بفارق جنيه واحد في الكيلو.

تخفيضات تزيد عن 20% بالمعرض

وأضافت الغرفة التجارية، أن هناك تخفيض بنسبة تزيد عن 20% على الأسماك وبعض أنواع الخضروات والفاكهة البلدي.

بدورها أكدت مديرية التموين في بيان، أن انخفاض الأسعار جاء بعد وصول كميات كبيرة من السكر، والأرز، والأسماك، وبعض أنواع الدجاج واللحوم.

وأضافت المديرية، أن هناك تفتيش بشكل يومي على التجار في معرض أهلا رمضان، وهناك عمليات تفتيش على الأسواق الأخرى والمحال التجارية.

أسعار مخفضة بجميع أسواق المحافظة

وأشارت المديرية، إلى أن أغلب الأسواق والمعارض بنفس الأسعار، سواء في العريش، أو الشيخ زويد وبئر العبد، ما أدى إلى انتهاء الزحام.

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، في بيان، أن الفترة القادمة سوف تشهد تخفيضا في الأسعار، بعد التزام التجار بالتسعيرة.

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