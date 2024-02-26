«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع أعداد الشهداء في غزة.. والغارات الإسرائيلية لم تتوقف

كشف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بشير جبر، أن أعداد الشهداء في قطاع غزة في ارتفاع مستمر، حيث أن الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تتوقف عن شن غاراتها باتجاه منازل المواطنين.

قصف شمل منزلا في مخيم البريج

وأضاف أن هناك قصفا شمل منزلا في مخيم البريج في المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى قصف مدفعيا الذي استهدف مجموعة من المواطنين في هذا المخيم، ما أدى إلى ارتقاء 2 من الشهداء، وإصابة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين.

استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخر

وأشار إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت سيارة مدنية كانت تسير في منطقة أبو العجين في شرق بلدة دير البلح، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء، بالإضافةإلى شن غارات أخرى استهدفت المنطقة الشرقية لشمال قطاع غزة، وتحديدا بيت حانون التي تعرضت إلى عدد من الأحزمة النارية في الساعات الأولى من هذا الصباح، والتي استهدفت منازل المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية في تلك المنطقة.