شيرين رضا تتعرض للإصابة في قدمها خلال تصوير مسلسل وبينا معاد

تعرضت الفنانة شيرين رضا للإصابة في قدمها، وذلك خلال تصوير أحد مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل وبينا معاد.

وظهرت شيرين رضا في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، وهي تستخدم العكاز، بعد تعرضها للإصابة في قدمها.

أبطال مسلسل وبينا معاد 2 مع منى الشاذلي

وتستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم أبطال مسلسل وبينا معاد الجزء الثاني، يومي الخميس والجمعة عبر شاشة قناة أون، ويتحدثوا خلال الحلقة عن كواليس العمل، وأصعب المشاهد في المسلسل ومواقف عديدة.

مسلسل وبينا معاد

يتكون مسلسل وبينا معاد 2 من 40 حلقة، وهو من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، أية سليم، يوسف الكدواني، أسامة الهادي، يوسف إبراهيم، تسنيم مطر، أميرة أديب، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، محمد مهران، تأليف وإخراج هاني كمال.

وتتمحور أحداث مسلسل وبينا معاد الجزء الأول حول عائلتين هما عائلة «حسن» الذي توفيت زوجته وتركت له 4 أبناء، وعائلة «نادية» التي طلقها زوجها وترك لها 4 بنات.