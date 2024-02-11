مؤلف مسلسل وبينا ميعاد يكشف عدد حلقات الجزء الثاني.. يعرض على dmc

بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل وبينا ميعاد، انطلق الجزء الثاني من العمل مع بداية هذا العام واستطاع أيضًا أن يحقق نجاحات كبيرة منذ طرح الحلقة الأولى على شبكة قنوات dmc ومنصة watch it الرقمية.

عدد حلقات مسلسل وبينا ميعاد 2

وكشف المؤلف هاني كمال لـ«الوطن» عن أصعب المشاهد خلال تصوير الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد، قائلا: «كان هناك العديد من المشاهد الصعبة وبالتأكيد يشعر بها المشاهد بمجرد رؤيتها على الشاشة».

كما كشف عن كواليس العمل بين الأبطال، مضيفا: «جيدة جدًا والقائمين على العمل متعاونين كثيرًا ونعتبر عائلة واحدة، وذلك أيضًا يظهر للجمهور على الشاشة».

الجزء الثاني

أما عن عدد الحلقات التي يدور حولها الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد، تحدث هاني كمال قائلًا «يدور هذا الموسم في إطار الـ 40 حلقة».

الأبطال المشاركين في العمل

من الأبطال المشاركين في العمل الفنان صبري فواز وشيرين رضا ومدحت صالح ومجموعة من الشباب أبرزهم يوسف الكدواني وأسامة الهادي وأميرة أديب وآية سليم ويُعد من تأليف وإخراج هاني كمال.