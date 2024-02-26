شعبة السيارات تزف بشرى: تراجع الأسعار بنسبة 20% خلال الأيام المقبلة

توقعت الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، تراجع أسعار المركبات بنسبة لا تقل عن 20%، تزامنا مع انهيار سعر الدولار في السوق الموازية، وفقا لعلاء السبع، عضو الشعبة، إذ قال إن: «سوق السيارات تشهد خلال الفترة الحالية حالة من الترقب من قبل البائع والمشتري على حد السواء، إذ أن التاجر يحتسب حاليا الفرصة البديلة، والتي توفر له هبوط بسيط في سعر السيارة الحديثة، من أجل تحقيق الرواج والبيع في السوق، ده وقت حلو لشراء السيارات».

تراجع الأسعار بنسبة 20% أو أكثر

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه في حال تسهيل فتح الاعتمادات البنكية لتجار السيارات وتوفير السيولة الدولارية، تتراجع الأسعار بنسبة 20% أو أكثر، وهذا ما يحدث خلال الأيام، حيث أن سعر الدولار في السوق الموازية كان يحدد بسعر مبالغ فيه، مضيفا: «اللي يقدر يجيب عملاء بسعر كويس هيبيع بسعر أقل».

وأوضح أن التجار لا يمانعون في التخلي عن جزء من أرباحهم لبيع سياراتهم، ثم تعويض ذلك في صفقات أخرى لاحقا، لكن يشترط ذلك أن يشعر التجار بالثقة في استقرار سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أسعار السيارات قد انخفضت بنسبة وصلت إلى 10% حال المقارنة ببدايات شهر فبراير الجاري.

وأضاف: «كل واحد من التجار بيحسب حسبته وبينزل بمقدار معين»، مشيرا إلى أن التاجر عندما يبيع السيارة بسعر أقل من الشراء تأتي «الخسارة مقابل التحوط»، مع هبوط سعر الدولار في السوق الموازية.