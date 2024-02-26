«جهاز 6 أكتوبر» يطرح حق استغلال أماكن انتظار السيارات في المدينة.. اعرف التفاصيل

أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، طرح حق استغلال أماكن انتظار المركبات بالمدينة بمقابل انتفاع لمدة 3 سنوات في 7 مزايدات بالمظاريف المغلقة، على أن تعقد جلسة الاستفسارات يوم الأحد 3-3-2024، وجلسة فتح المظاريف المغلقة يوم الأحد 24-3-2024 بمقر الجهاز.

وأشار الجهاز في بيان له، إلى أنّ المناطق التي تم طرحها تشمل موقع رقم 1 بين القطعتين رقم (27 - 28) محور 47/100 بمساحة 3720م2، وموقع رقم 2 بين القطعتين (38 – 39) محور 47/100 بمساحة 5520 م2، وموقع رقم 3 بين القطعتين رقمي (41 – 50/1) محور 47 /100 بمساحة 7080 مترا، وموقع رقم 4 بين القطعتين ( 50/ 6 ـ ٥٤) محور 47 /100 بمساحة 9720م2، وموقع رقم 5 بين القطعتين (67 - 68) محور 47 /101 بمساحة 4260م٢، وموقع رقم 6 بين القطعتين ( 4 – 5) مرکز خدمات الحي الخامس والسادس بمساحة 2560م2، وموقع رقم 7 مكان انتظار بجوار جهاز المدينة «أرض المعارض» وتشمل 4 قطع، قطعة رقم 1 بجور حلو الشام، وقطعة رقم 2 بجوار محلات الجهاد، وقطعة رقم 3 بجوار محلات الجهاد والمجد، وقطعة رقم 4 أسفل المظلات بمساحة اجمالية 1947 مترا مربعا.