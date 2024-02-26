أسعار الياميش في معرض أهلا رمضان بالمحافظات.. تبدأ من 100 جنيه

انخفاض كبير طرأ على أسعار الياميش في معرض أهلا رمضان بالمحافظات المختلفة والتي تشهد تخفيضات تصل 30% حتى نهاية الشهر الكريم لتوفير التزامات المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق الخارجية من جميع الاحتياجات الممكنة من ياميش رمضان الذي يعد ركنا أساسيا على السفرة في الشهر الكريم.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار ياميش رمضان في معرض أهلا رمضان بالمحافظات، والتي تشهد أسعار موحدة ومخفضة حسب الإعلانات الرسمية من مديريات التموين والتجارة الداخلية بكل المحافظات التي أطلقت معارض أهلا رمضان.

أسعار الياميش في معرض أهلا رمضان بالمحافظات

ويحوي معرض أهلا رمضان 2024 في المحافظات سلعا مختلفة من الياميش تأتي أسعارها كالتالي:

- زبيب مصري بناتي 100 جنيه.

- جوز هند 1 كيلوجرام 150 جنيها.

- قمر الدين 400 جرام 65 جنيها.

- تين مجفف 100 جنيه.

- مشمشية 430 جنيها.

- قراصيا 325 جنيها.

- كركديه أسواني الكيلو بـ200 جنيه.

أسعار المكسرات في أهلا رمضان

- كيلو جوز هند 140 جنيهًا.

- كيلو سوداني مقشر 240 جنيهًا.

- لوز الكيلو بـ560 جنيهًا.

- بندق الكيلو بـ640 جنيهًا.

-عين جمل الكيلو بـ480 جنيهًا.