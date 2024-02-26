قبول استئناف ترامب على غرامة الـ354 مليون دولار

استأنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، قرار القاضي بفرض غرامات بقيمة 354.9 مليون دولار على الرئيس السابق، والحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية في ولاية نيويورك بسبب المبالغة بشكل احتيالي في صافي ثروته لتأمين شروط قرض أفضل، بحسب شبكة «فوكس نيوز».

تقديم طلب من فريق ترامب

وطلب ترامب من محكمة استئناف متوسطة المستوى بالولاية إلغاء حكم القاضي آرثر إنجورون الصادر في 16 فبراير في دعوى احتيال مدنية رفعتها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس في عام 2022.

استنزاف إمبراطورية ترامب

وقد تستنزف العقوبات، إلى جانب أحكام هيئة المحلفين الكبيرة في قضيتين مدنيتين أخريين، احتياطيات ترامب النقدية وتعرقل أجزاء من إمبراطوريته العقارية، بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لتحدي الرئيس جو بايدن في الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر.

محاولة اللحاق بالمارثون الرئاسي

ويسعى ترامب إلى الانتهاء من القضايا الخاصة به قبل إجراء الانتخابات الأمريكية التي تصب الترشيحات والتحركات السياسية على انحصار المنافسة بين ترامب وبايدن في تكرار لسيناريو عام 2020 الذي فاز فيه بايدن.