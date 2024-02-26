لوك مختلف لحلا شيحة على بوستر مسلسل إمبراطورية ميم

خطفت الفنانة حلا شيحة الأنظار على بوستر مسلسل إمبراطورية ميم التي تشارك من خلاله بجانب الفنان خالد النبوي في السباق الرمضاني لعام 2024، والذي كشفت عنه عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

حلا شيحة تكشف اسم شخصيتها في مسلسل إمبراطورية ميم

وظهرت الفنانة حلا شيحة على بوستر مسلسل إمبراطورية ميم بلوك مختلف، حيث ارتدت بدلة فورمال وجونلة قصيرة، وكانت تجلس على كرسي وعلقت على البوستر كاشفة عن اسم الشخصية التي تدعى مي.

تفاصيل مسلسل إمبراطورية ميم

ومسلسل إمبراطورية ميم يشارك في السباق الرمضاني لعام 2024 بمشاركة عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد النبوي وحلا شيحة ونشوى مصطفى وهاجر السراج ونور النبوي ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب إحسان عبدالقدوس.

ويحكي مسلسل إمبراطورية ميم عن شخصية مختار أبو المجد الذي يمتلك أسرة تدور حولها الأحداث.