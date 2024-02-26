إيمان عز الدين: مسلسل إمبراطورية ميم يسلط الضوء على تربية الأبناء بعد وفاة الأم

سلط برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «سي بي سي»، وتقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني وإيمان عز الدين، على مسلسلات رمضان 2024.

وتحدثت الإعلامية إيمان عز الدين، عن شخصية الأب الذي لا بد من أن يربي أولاده بعد وفاة الأم، وهذا النموذج موجود كثيرا في المجتمع، وهذا ما سنشاهده مع الفنان خالد النبوي، والذي يظهر بشكل جديد ويقدم نفسه بصورة جديدة للغاية في مسلسل «إمبراطورية ميم»، والذي سيعرض على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتساءلت: «كيف يربي الأب الأولاد وحيدا في غياب الأم؟»، مردفة: «إذ تكون مسؤولية كبيرة عليه، والخبراء قدموا بعض النصائح التي يمكن الاستفادة منها، مثل محاولة الأب طوال الوقت بأن يخصص وقتا للأولاد حتى وإن كان مشغولا، فليس لديه اختيارات، إذ إن الدور الذي كانت تلعبه الأم سيؤدي لظهور الأب بشكلين، حيث مضطر أنه يعمل ويفرغ وقتا للتحدث والاستماع لأولاده ويحتويهم».

وتابعت: «الإجازة الأسبوعية يجب أن تكون شيئا مقدسا، فيوم الإجازة بالنسبة له وللأولاد يحاول أن ينسق بينهم، حتى وإن كان لديه اجتماع، فالأولاد أهم، لأننا بعد ذلك نندم على الأوقات الحلوة التي نضيعها ولم نستثمرها في ضم أولادنا في أحضاننا ونتحدث معهم ونحتويهم ونقضي معهم وقتا جميلا».