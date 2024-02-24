امتحانات شهر فبراير 2024 لصفوف النقل.. تعقد خلال اليوم الدراسي

أعلن الإدارات التعليمية التابعة لمديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية، عقد امتحانات شهر فبراير 2024 لصفوف النقل نهاية شهر فبراير الجاري 2024، لافتا إلى أن الامتحانات غير موحدة وستعقد تحت إشراف التوجيه المختص ويكون معلم المادة هو المسؤول عن عقد الامتحان.

تقييم طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني في امتحانات شهر فبراير 2024

وأشارت الإدارات التعليمية إلى أن جداول امتحان شهر فبراير 2024 لصفوف النقل بجميع المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي للصف الثاني الثانوي وفقا للقرار الوزاري 168 بعقد امتحانين شهر للترم الثاني، ويجرى احتساب الدرجة الأعلى لتقييم طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني لـ العام الدراسي الحالي.

عقد امتحان فبراير 2024 خلال اليوم الدراسي

وأضافت الإدارات التعليمية أن الامتحان سيكون في ما جرى تدريسه خلال شهر فبراير 20،24 وسيعقد خلال اليوم الدراسي مع عدم الإخلال باليوم الدراسي أو خطط المناهج الدراسية.

وأوضحت الإدارات التعليمية أنه يجرى التعبير عن تقييم المتعلم بالصفوف الرابع والخامس والسادس في صورة أربعة ألوان ليتعرف المتعلم عن مدي اكتسابه للمعارف والمهارات وعن تطور أدائه حسب القرار، موجهة باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في خلال فترة امتحانات شهر فبراير2024 وعقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع حسب كل مدرسة.