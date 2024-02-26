«الإنتاج الحربي»: تعاون مصري ياباني لاستخلاص المياه من الهواء

كشف الدكتور إيهاب أبوبكر، رئيس مجلس إدارة التميز العلمي بوزارة الإنتاج الحربي، تفاصيل التعاون المصري الياباني لاستخلاص الماء من الهواء.

إنتاج ماء صالح للشرب من الهواء

وقال إيهاب أبوبكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن بروتوكول التعاون مع الجانب الياباني يهدف لإنتاج الماء من الهواء، موضحًا أن هذا الماء صالح للشرب والاستخدام الآدمي.

وتابع: سيتم إنتاج الماء من الهواء في إحدى الورش التي تم إعدادها بشركة حلوان للأجهزة المعدنية، موضحًا أن الجهاز المستخدم هو ياباني الصنع، وتم تنفيذ الاختبارات عليه داخل مصر لمعرفة مواءمة هذا الجهاز للوضع في مصر.

إنتاج 16 لتر ماء من الهواء يوميا

وأوضح أن الجهاز الياباني حقق نتائج إيجابية في التجارب التي تم إجراؤها عليه، موضحًا أنه ينتج 16 لتر ماء من الهواء يوميا، وهذا الرقم جيد للغاية.

وأكمل: الجهاز يعقم الماء ويجهزه بصورة جيدة صالحة للشرب، موضحًا أن مكونات الجهاز محلية الصنع، بهدف توطين الصناعة وتوفير العملة الصعبة.