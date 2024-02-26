أماكن قطع المياه في 19 منطقة بالمنوفية غدا
كتب:
عصام علم الدين
09:24 م | الإثنين 26 فبراير 2024
قطع المياه- أرشيفية
كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، عن خريطة قطع المياه، غدًا الثلاثاء، في 19 منطقة على مستوى المحافظة، بسبب صيانة محطات المياه وتطهير وغسيل الخزانات بشكل دوري طوال شهر فبراير.
توجيه المواطنين بتوفير المياه اللازمة
ووجهت شركة المياه، المواطنين في المنازل وأصحاب المحلات التجارية والمصالح المختلفة، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال ساعات الانقطاع، مشيرة إلى أنه من المقرر قطع المياه لمدة 4 ساعات بداية من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً، ضمن برنامج الغسيل والتطهير لعمليات مياه المحافظة.
أماكن قطع المياه في المنوفية:
- مركز شبين الكوم: ميت خلف
- مركز تلا: كفر الشرفا - كمشيش
- مركز الشهداء: كفر الجلايطة
- مركز بركة السبع: كفر نقرة - كفر عليم
- مركز منوف: الحامول - الكوم الاحمر - سنجرج
- مركز الباجور: كفر الشبع - اسريجة - كفر سنجلف
- مركز أشمون: البرانية - شعشاع - كفر السيد - طهواي
- مركز قويسنا: بني غريان - ميت سراج - كفر العبسي