أماكن قطع المياه في 19 منطقة بالمنوفية غدا

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، عن خريطة قطع المياه، غدًا الثلاثاء، في 19 منطقة على مستوى المحافظة، بسبب صيانة محطات المياه وتطهير وغسيل الخزانات بشكل دوري طوال شهر فبراير.

توجيه المواطنين بتوفير المياه اللازمة

ووجهت شركة المياه، المواطنين في المنازل وأصحاب المحلات التجارية والمصالح المختلفة، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال ساعات الانقطاع، مشيرة إلى أنه من المقرر قطع المياه لمدة 4 ساعات بداية من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً، ضمن برنامج الغسيل والتطهير لعمليات مياه المحافظة.

أماكن قطع المياه في المنوفية: