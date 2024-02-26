أبطال وصناع مسلسل وبينا ميعاد ضيوف «معكم منى الشاذلي» الخميس والجمعة المقبلين

يحل أبطال وصناع مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي في حلقتي الخميس والجمعة المقبلين، ببرنامج معكم منى الشاذلي المذاع على قناة «ON».

ضيوف معكم منى الشاذلي

يظهر في الحلقات أبطال العمل؛ صبري فواز وشيرين رضا وأسامة الهادي ويوسف ماجد الكدواني وآية سليم وأميرة أديب وتسنيم هاني وكنزي رماح ومحمد العزازي ومعهم المنتج إبراهيم حمودة والمؤلف والمخرج هاني كمال.

يكشف صبري فواز وشيرين رضا خلال اللقاء أصعب التحديات التي واجهتهما خلال تصوير المسلسل، وتحدي المشاركة في جزء ثاني بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من وبينا ميعاد.

كما يتحدث النجمان عن كواليس التصوير وصعوبته في ظل أن معظم المشاهد كانت تتم بوجود عدد كبير من أبطال العمل في اللوكيشن، بالإضافة إلى أن معظمهم من صغار السن الذين يصعب التحكم فيهم.

وفي جو من المرح والبهجة، يدخل صناع وبينا ميعاد في تحديات وألعاب ومواقف كوميدية جمعتهم خلال أيام تصوير المسلسل.