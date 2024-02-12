مؤلف مسلسل وبينا ميعاد يكشف حقيقة وجود جزء ثالث .. ماذا قال؟

انتهى صناع مسلسل وبينا ميعاد من تصوير الجزء الثاني من العمل الذي يُعرض حاليا على شبكة قنوات «دي إم سي» ومنصة «واتش إت» الرقمية، ومن أبطال العمل الفنان صبري فواز وشيرين رضا ومجموعة من الشباب الصاعد.

حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل وبينا ميعاد

وكشف المؤلف والمخرج هاني كمال لـ«الوطن» عن ردود الأفعال التي تلقاها، قائلا «ردود الأفعال كانت جيدة ولطيفة جدا، لأن العمل كان ظهر بشكل طبيعي، والجمهور تفاعل مع عمل قريب منهم ويشبهم»، وتحدث عن إمكانية وجود جزء ثالث من المسلسل قائلا، «حتى الآن لن يكون هناك جزء ثالث من العمل ونكتفي بالجزئين فقط».

أحداث مسلسل وبينا ميعاد

تدور أحداث العمل حول عائلة حسن الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية المطلقة وبناتها الأربع، لنرى كيف يتعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، قبل لقائهما وبعده.

الأبطال الجزء الثاني

شارك في الجزء الثاني مجموعة من النجوم أبرزهم الفنان صبري فواز وشيرين رضا وبسمة ومدحت صالح ومجموعة من الشباب منهم يوسف الكدواني وأسامة الهادي وأميرة أديب وآية سليم وتسنيم مطر ويوسف إبراهيم كما انه من تأليف وإخراج هاني كمال.