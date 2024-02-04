بسمة لـ«الوطن»: مسلسل «وبينا ميعاد 2» لمس مشكلات الشباب

قالت الفنانة بسمة، إن مسلسل «وبينا ميعاد» بجزأيه الأول والثاني خلق حالة خاصة من الحب والترابط بين أبطاله، والتي عادة لا تكون في كواليس الأعمال الفنية، لافتة إلى أن بعض الفنانين يتعاملون مع العمل الفني على أنه مهنة يذهبون إليه لتأدية وظيفتهم فقط؛ ولكن ما شهدته أحداث وكواليس تصوير وبينا ميعاد حالة استثنائية من التكوين الحقيقي للعائلة.

تفاصيل مشاركة بسمة بمسلسل وبينا ميعاد 2

وأضافت بسمة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أحداث الجزء الثاني تلمس مشكلات داخل كل إنسان، لافتة إلى أن مشاركة الشباب بشكل ملحوظ من بداية الأحداث لنهايتها كانت حقيقية لأن المؤلف هاني كمال لم يضع مجرد شخصيات على الورق، ولكنه أعطى مساحة كبيرة لكل شخصية وفنان لكي يخرج طاقته ومهاراته التمثيلية قائلة: «هو حق لهم علينا أن نساندهم في بداية طريقهم وخاصة أنهم يتمتعون بالموهبة.. وكل دور مكتوب بطريقة محترفة بانفعالات وسمات حقيقية».

أبطال مسلسل وبينا ميعاد

المسلسل من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، محمد سليمان، بسمة، يوسف الكدواني، عايدة فهمي، أسامة عبدالهادي، أميرة أديب، وآخرين، وهو من إنتاج إبراهيم حمودة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتأليف وإخراج هاني كمال.