سؤال حير الملايين من جمهور مسلسل الكبير أوى.. أين تقع المزاريطة؟

وجبة كوميدية دسمة يقدمها لنا أبطال مسلسل الكبير أوي منذ عدة سنوات، إذ ارتبطت به الأسرة المصرية بحكاياته وأبطاله، وباتت محفوظة في العقول والقلوب، وعلى رأسها المكان الذي تدور فيه الأحداث وهو «المزاريطة»، لا أحد يعلم أين تقع، ولكن بدا للجماهير من الملابس والشخصيات واللهجة أنها في إحدى محافظات الصعيد، لكن لا أحد يعلم أين هي على الوجه التحديد، فبقى السؤال المحير أين تقع المزاريطة؟.

أين تقع المزاريطة؟

وبين الكثير من التفكير والاختلافات عن مكان وجود المزاريطة، في أحد المشاهد بالجزء الخامس، تحدث محمد سلام «هجرس»، عن أنه سيركب من السجن إلى محافظة قنا ثم إلى المزاريطة، وخلال الحلقة الأولى بالجزء السادس تحدث الفنان أحمد مكي «الكبير»، أنها في محافظة قنا، وتداولت تعليقات الكثير من الناس بين أن المزاريطة في قنا أو سوهاج أو أسيوط: «باين من البيت أنه في أسيوط نفس الألوان والأشكال، هي قنا لأن دي نفس اللكنة بتاعتهم».

ويظهر أبطال مسلسل الكبير أوي وطاقم العمل بالجلابية الصعيدي، كما أن خلال أحد المشاهد بين الكبير ومربوحة، عبر لها أنهم في سوهاج، وعلاوة أنه كان يتغزل بها معبرًا يا وز البحر يا جلاب نجع حمادي، وبرزت من خلال عدد من المشاهد فضلا عن بعض التفاصيل المرتبطة باللغة ولهجة الأبطال التي تشبههم كثيرًا.

المزاريطة الحقيقية

ولكن القرية ليست موجودة في الصعيد كله، وإنما المزاريطة هي منطقة موجودة في الجيزة، تحديدًا في قرية المنصورية، وهو ما ظهر أمس بعد نشوب حريق كبير في موقع التصوير، ونقدم لكم معلومات عنها، وفقًا لمركز المعلومات بمحافظة الجيزة:

- توجد قرية تابعة للمنصورية تسمى «المزاريطة».

- هي إحدى القرى التابعة لمركز منشأة القناطر.

- لا تنتمي لمحافظات جنوب الصعيد، رغم الطابع الصعيدي في مسلسل الكبير أوي.