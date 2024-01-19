محافظ الجيزة يتابع أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بمحطة قطارات الصعيد

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم عدداً من القطاعات بأحياء المنيرة الغربية وإمبابة والعجوزة للوقوف على نسب تنفيذ أعمال التطوير المُدرجة بخطة العام الجاري.

الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال

وأشارت محافظة الجيزة في بيان لها إلى أن المحافظ تفقد أعمال رفع كفاءة أرصفه المشاة والرصف بالإنترلوك لعدداً من شوارع حي العجوزة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال ومراجعة الخامات المستخدمة للتأكد من جودتها لضمان عوامل الاستدامة.

تحقيق المظهر الحضاري للمناطق المحيطة بالمحطة

واطلع محافظ الجيزة على أعمال زراعة النخيل والمسطحات الخضراء أمام محطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتحقيق المظهر الحضاري للمناطق المحيطة بالمحطة.

وتابع محافظ الجيزة نسب أعمال طلاء العقارات المُطلة والمحيطة بالمحطة والطرق المؤدية إليها موجها رؤساء الأحياء المعنية بالتشديد على الشركات المنفذة بالإسراع من وتيرة الأعمال والتنسيق مع ملاك العقارات بضرورة التعاون مع أجهزة المحافظة في تحسين الحالة العامة للعقار.

إنشاء أرصفة للمشاة

وتفقد محافظ الجيزة أعمال التطوير أسفل محور الفريق كمال عامر بجوار محطة بشتيل الجديدة وشارع المطار، التي تضم إنشاء أرصفة للمشاة وطلاء ورفع كفاءة الأسوار والبلدورات، ودعم القطاع بالزراعات والمسطحات الخضراء.

وكلف المحافظ رئيس هيئة النظافة بضرورة تكثيف جهود تحسين منظومة النظافة وتكليف فرق للمرور الدوري، لتنفيذ أعمال الكنس والتجريد بذلك القطاع وعدم السماح بوجود أي مخلفات.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد نور السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وياسر سامي رئيس حي العجوزة وأشرف بكر رئيس حي إمبابة، ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة.