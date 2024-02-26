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«الصحة» تكشف تفاصيل وفاة طبيب خلال تأدية عمله في الغربية

كتب:

مريم الخطري
08:30 م | الإثنين 26 فبراير 2024
وزارة الصحة - أرشيفية

وزارة الصحة - أرشيفية

نعت وزارة الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الطبيب عبدالله جمال محمد، داعية المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض المستحق

ووجهت قيادات وزارة الصحة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية؛ باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض المستحق عن الوفاة أثناء العمل أو بسببه.

هبوط حاد في الدورة الدموية

وكان الدكتور عبدالله جمال محمد، توفي اليوم الإثنين، أثناء تأدية عمله كطبيب تخدير، في مستشفى المنشاوي العام بمحافظة الغربية، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.