دعاء جبر الخواطر كما ورد عن النبي.. من أعظم العبادات

دعاء جبر الخواطر، أوضحه الشيخ معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، مشيرا إلى أن جبر الخواطر يعد من بين من أعظم العبادات، موضحاً أنه من بين الأسماء الإلهيّة "الجبار"، موضحاً أن المقصود بالجبار لا يعني القوة والقهر كما يظن بعضنا، وإنما تعني "جبر الرحمة"، وأن الله عز وجل يتفضل على الفقير بالغنى والضعيف بالقوة والمحتاج بما أراد.

دعاء جبر الخواطر

وعن دعاء جبر الخواطر، قال عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، خلال لقاء على قناة «DMC»، إنه ورد بالسنة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يردد في دعائه بين السجدتين: "اللهم أغفر لي وأرحمني وأهدني وأرزقني وأجبرني"، موضحا أن الرسول كان يطلب الجبر من الله سبحانه وتعالى، لافتا إلى أن الجبر من الله عز وجل مثل الصحة والغنى والعافية وغيرها من الأمور العظيمة التي يتفضل بها عز وجل على عباده.

جبر الخواطر كما ورد عن النبي

وفي إطار الحديث عن دعاء جبر الخواطر، أشار الشيخ معاذ شلبي، إلى أن جبر الخواطر، من صفات القدير سبحانه وتعالى، لافتا إلى أنه يجب على المسلم أن يتحلى ويتخلق بها لكونها من الصفات الحميدة، موضحًا أن الرسول عليه السلام، طبّق الكثير من الأمور في فكرة جبر الخواطر، مستشهدًا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال: "تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطبية صدقة، وإفراغك من دلوك على دلو أخيك لك صدقة".