خريطة «الديجيتال»: محتوى ديني وثقافي موثق يجمع بين الأصالة والمعاصرة

تنطلق قناة «الناس» عبر خريطة كبرى فى مجال «الديجيتال»، وذلك من خلال مجموعة من البرامج المتنوعة خلال شهر رمضان الكريم، تقدّم محتوى دينياً وثقافياً موثقاً يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وحسب الخريطة الخاصة ببرامج الديجيتال، فهناك برنامج «الدين بيقولك»، يقدمه مجموعة من الأطفال، والهدف منه نشر الأخلاق والتعاليم الدينية بطريقة بسيطة من خلال مجموعة من الرسائل على لسان هؤلاء الأطفال، وكذلك برنامج «صحتنا أولاً»، تقدّمه د. أمانى الشريف، أستاذ المناعة والميكروبيولوجى بجامعة الأزهر، والدكتور عماد فهمى، استشارى التغذية العلاجية، والهدف منه تقديم مجموعة من العادات الغذائية الصحية وكيفية اتباعها وأثر تطبيق هذه العادات على حياتنا.

وتشمل خريطة العمل فى «الديجيتال» برنامج «فى بيت النبى»، تُقدّمه د. وفاء عبدالسلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، ويعرض البرنامج تعامل النبى، عليه الصلاة والسلام، مع زوجاته وأولاده وأحفاده وكل المعاملات التى كانت تتم فى بيت النبى، وكذلك يُقدم د. مصطفى ثابت برنامج «أسئلة الشباب» للإجابة عن الأسئلة التى تدور فى أذهان الشباب بطريقة تتناسب مع هذا العصر، كما يقدّم د. أحمد نبوى أستاذ الحديث بجامعة الأزهر برنامج «سلوكياتنا»، يتناول مجموعة من السلوكيات الصحيحة وأيضاً الخاطئة التى نفعلها فى حياتنا اليومية.

وخلال برنامج «سُنن مهجورة»، يقدم د. عاصم عبدالقادر، الأستاذ بجامعة الأزهر، مجموعة من السُّنن المهجورة التى نغفل عنها فى حياتنا، فيما تقدّم الدكتورة رحمة دويدار، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، برنامج «لصاحب نصيبها» حيث يتم طرح إجابات لمجموعة من الأسئلة التى تدور فى أذهاننا، خاصة فى ما يتعلق بفقه الابتلاءات، وفى «مودة ورحمة»، تقدّم فاطمة عنتر، الواعظة بوزارة الأوقاف برنامجاً يتناول مجموعة من المشكلات الزوجية وكيفية علاجها وتجنّبها من البداية.

كما يقدّم الشيخ سيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، برنامج «رحاب المصطفى»، تُعرض من خلاله تعاملات النبى، عليه الصلاة والسلام، وكيفية الاقتداء بها فى حياتنا بشكل عام.

وعن فن الإتيكيت، تُقدم يمنى عاطف برنامج «من الإتيكيت»، يتناول أبرز قواعد الإتيكيت فى مختلف المواقف الحياتية، وكذلك برنامج «وذكّر»، للدكتور أسامة فخرى من علماء الأوقاف، حيث يقدّم البرنامج مجموعة من المواعظ الدينية والقيم الأخلاقية التى وردت فى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

فيما يقدّم د. عبداللطيف سليمان، أحد علماء جامعة الأزهر، برنامج «النافع من القول»، يتناول مجموعة من الأحاديث النبوية وشرحها باختصار، فيما يقدّم الشيخ أحمد سيف برنامج «أفلح من زكاها»، ويهدف إلى تزكية النفس وتطهيرها وترقيتها والسّمو بها من رذائل الأخلاق، من خلال التّحلية التى تُعنى بالطاعات والقربات والفضائل التى تؤهّل القلب للوصول إلى مرحلة التجلية وهى السّمو بالروح والنّفس والعقل، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج سيتم إطلاقها والهدف منها نشر تعاليم الدين الإسلامى وتحقيق هدف قناة «الناس» فى نشر الأخلاق الحميدة وتقديم ما ينفع الناس.

بدوره، قال محمد عامر، مدير برامج قناة «الناس» لـ«الوطن» إن شعار القناة هو «ما ينفع الناس»، فنُقدم قناة دينية اجتماعية تُعنى بكل ما يهم الناس من أمور دينهم ودنياهم، وترسّخ الوعى الدينى الصحيح والقيم والأخلاق بمنهج وسطى رشيد، ونعمل على تحقيق الريادة الإعلامية الدينية، كآلية من آليات الحفاظ على مرجعية مصر فى الفكر الدينى المعتدل.

وحسب «عامر»، تهدف القناة إلى التعريف بالإسلام وسماحته وإبراز معالمه الحضارية، وكذلك تأكيد وسطية الإسلام وبيان أهميتها للحفاظ على الفرد والمجتمع والوطن، وتقديم محتوى دينى وثقافى موثّق يجمع بين الأصالة والمعاصرة، ومعايشة الواقع المجتمعى ومعالجة مشكلاته وقضاياه بما يتفق وسماحة الإسلام.

وأوضح مدير البرامج بقناة «الناس» أن بناء الثقافة الدينية عقيدة وشريعة وأخلاقاً لدى المتلقى بلغة مناسبة، يُعد أهم أهداف القناة، وكذلك تسعى القناة للعناية بسائر أفراد الأسرة وتعزيز دور الأسرة فى استقرار المجتمع وتقدّمه، ومعالجة القضايا الخاصة بهما معالجة تتّفق وصحيح الدين.