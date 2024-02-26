رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إمساكية رمضان 2024 بالعريش.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام

كتب:

حسين إبراهيم
08:43 م | الإثنين 26 فبراير 2024
أحد المنابر في العريش

أحد المنابر في العريش

أصدرت هيئة المساحة المصريّة، إمساكية رمضان 2024 بالعريش في شمال سيناء، والتي تحدد موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام، ومواعيد الصلوات الخمس على مدار الشهر الكريم، الذي يبدأ الاثنين 11 مارس، وينتهي يوم 9 أبريل

إمساكية رمضان 2024 بالعريش

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية إمساكية رمضان 2024 بالعريش في شمال سيناء، لمدة 30 يومًا  ابتداء من الاثنين 11 مارس، حتى الثلاثاء 9 أبريل في العريش، كالآتي: 

مواعيد الصلاة في شهر رمضان في العريش شمال سيناء:

- المغرب أول يوم الساعة5:50 مساء، ويزيد كل يوم دقيقة.

- العشاء أول يوم الساعة 7:20 دقيقة، ويزيد كل يومين بدقيقة.

- الفجر أول يوم الساعة 4 و37 دقيقة، ويقل كل يومين دقيقتين.

- الظهر أول يوم رمضان الساعة 11:55، ويقل كل يومين دقيقة.

- العصر أول يوم رمضان الساعة 3 و17 دقيقة، ويزيد كل يوم دقيقة:

موعد الإفطار والسحور في رمضان بالعريش 

وجاء موعد الإفطار والسحور في العريش بشمال سيناء كالآتي:

- الإفطار:

- يوم الاثنين الساعة 5:50 مساء، وتستمر الأيام بالتزايد دقيقة كل يومين حتى يكون موعد إفطار آخر أيام الصيام في الساعة 6:10 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان بالعريش في شمال سيناء:

عدد ساعات الصيام بالعريش في شمال سيناء 14 ساعة و2 دقيقة في اليوم، وتزيد دقيقتين كل يوم، ليكون عدد ساعات آخر يوم في الشهر 14 ساعة و30 دقيقة.

اقرأ المزيد:

برلماني: إعلام «المتحدة» استعاد الريادة المصرية.. ودراما رمضان تتميز بالتنوع

كيف يمكن للمصريين أداء عمرة رمضان بتكلفة 28 ألف جنيه فقط؟

إمساكية رمضان 2024 في محافظة كفر الشيخ.. اعرف مواقيت الصلاة وموعد السحور

أذكار ما بعد الصلاة كما وردت عن النبي.. اعرفها

إمساكية رمضان في محافظة أسيوط.. اعرف موعد السحور ومواقيت الصلاة

الصلاة والدعاء أفضل طريقة لقضاء ليلة النصف من شعبان.. متى تبدأ؟

مؤتمر بنها للسكر يوضح فئات المرضى الممنوع عنها الصيام في رمضان

دورة «فقه الصيام» لـ50 من شيوخ الوعظ بأوقاف شمال سيناء

اللهم بلغنا رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر الصيام في هذا الموعد
بقلم حسين إبراهيم