إمساكية رمضان 2024 بالعريش.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام

أصدرت هيئة المساحة المصريّة، إمساكية رمضان 2024 بالعريش في شمال سيناء، والتي تحدد موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام، ومواعيد الصلوات الخمس على مدار الشهر الكريم، الذي يبدأ الاثنين 11 مارس، وينتهي يوم 9 أبريل

إمساكية رمضان 2024 بالعريش

وحددت الهيئة العامة للمساحة المصرية إمساكية رمضان 2024 بالعريش في شمال سيناء، لمدة 30 يومًا ابتداء من الاثنين 11 مارس، حتى الثلاثاء 9 أبريل في العريش، كالآتي:

مواعيد الصلاة في شهر رمضان في العريش شمال سيناء:

- المغرب أول يوم الساعة5:50 مساء، ويزيد كل يوم دقيقة.

- العشاء أول يوم الساعة 7:20 دقيقة، ويزيد كل يومين بدقيقة.

- الفجر أول يوم الساعة 4 و37 دقيقة، ويقل كل يومين دقيقتين.

- الظهر أول يوم رمضان الساعة 11:55، ويقل كل يومين دقيقة.

- العصر أول يوم رمضان الساعة 3 و17 دقيقة، ويزيد كل يوم دقيقة:

موعد الإفطار والسحور في رمضان بالعريش

وجاء موعد الإفطار والسحور في العريش بشمال سيناء كالآتي:

- الإفطار:

- يوم الاثنين الساعة 5:50 مساء، وتستمر الأيام بالتزايد دقيقة كل يومين حتى يكون موعد إفطار آخر أيام الصيام في الساعة 6:10 مساءً.

عدد ساعات الصيام في رمضان بالعريش في شمال سيناء:

عدد ساعات الصيام بالعريش في شمال سيناء 14 ساعة و2 دقيقة في اليوم، وتزيد دقيقتين كل يوم، ليكون عدد ساعات آخر يوم في الشهر 14 ساعة و30 دقيقة.