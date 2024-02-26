البنتاجون: تنفيذ ضربات أمريكية بريطانية جديدة ضد أهداف للحوثيين في اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» عن تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف لجماعة «الحوثيين» في اليمن، اليوم الاثنين، وقال المتحدث باسم الوزارة، باتريط رايدر، إنه تم تنفيذ هذه الضربات بالتعاون مع الجانب البريطاني.

وأكد المتحدث الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، أن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية، كانت بالتعاون مع بريطانيا، وبدعم عدد من الدول الحليفة، بهدف حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، وأضاف: «سنستمر بالتوضيح للحوثيين أن أفعالهم لن تمر بلا عواقب».

ورفض المتحدث باسم البنتاجون الإدلاء بأي تفاصيل إضافية عن ملابسات وفاة جندي أمريكي أشعل النار في نفسه، أمام السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأمريكية واشنطن، وقال إن أي معلومات بهذا الصدد من اختصاص شرطة واشنطن.