مقرر مساعد «التضخم بالحوار الوطني»: مقترحات رفع المعاناة عن المواطنين تصدرت الجلسات

أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أن اليوم انطلاق المرحلة الثانية من الحوار الوطني بحالة من الروح الطيبة، وتركز الجلسات على المحور الاقتصادي، موضحًا أن جلسات اليوم شهدت حضور ممثلين عن الجهاز الحكومي وهذا أمر جديد وجيد، وسيكون له دور كبير في قدر التوافق الذي سيحدث.

ناقشنا بعض العناوين الرئيسية لخروج توصيات عملية

وأوضح «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، أنه تم مناقشة بعض العناوين الرئيسية لخروج توصيات عملية في حضور الحكومة، بدلا من رفعها للرئيس ثم تحويلها للحكومة، موضحا: «القائمون على الأمر كانوا حاضرين لأخذ الرد في نفس الوقت».

متفائلون بالمخرجات

وشدد على أن مقترحات رفع المعاناة عن المواطنين تصدرت جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، منوهًا بأنهم متفائلون بالمخرجات التي تبلورت اليوم من كل الجهات الحاضرة، حيث أن الجميع يريد الحل والتوافق.

صفقة رأس الحكمة لها تأثير مباشر

وأضاف أن صفقة رأس الحكمة لها تأثير مباشر وغير مباشر على التضخم، مشيرا إلى أن تقارب السعرين سيؤدي إلى رجوع الثقة للمستثمرين والمصريين بالخارج بشأن تحويل أموالهم مرة أخرى، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح وقريباً سينعكس ذلك على المواطن.

واختتم حديثه، قائلًا إنه سيتم رفع مخرجات الحوار الاقتصادي لرئيس الجمهورية بعد التوافق عليها.