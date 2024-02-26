أسيوط ترفع درجة الاستعداد تحسبا لرياح محملة بالأتربة غدا.. 8 إجراءات احترازية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وتفعيل غرف العمليات المركزية، وذلك لتعرض المحافظة لنشاط رياح محملة بالأتربة والرمال غدًا، بناء على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

8 إجراءات احترازية لمواجهة الطقس السيئ في أسيوط

وأصدر المحافظ، في بيان، عدة توجيهات إلى مديري الإدارات ورؤساء الأحياء لمواجهة موجة الطقس السيئ، والتي جاءت كالآتي:

1- تفعيل غرفة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة، والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، وكافة القطاعات لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث، وتلقي أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين، والتعامل الفوري معها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ.

2- ووجه محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء والأجهزة المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الرياح الترابية، والتأكد من سلامة كافة الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة.

3- مراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات، الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث ومعدات التدخل، مع مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة.

رفع درجة الاستعداد القصوى في أسيوط

4- مراجعة البالوعات والمصارف تحسبًا لأية أمطار، ومراجعة أعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة.

5- تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة، فضلا عن تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة.

6- نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية؛ لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.

7- وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين، بأخذ الحيطة والحذر والالتزام خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية، والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية، واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة هبوب عواصف ترابية أو سقوط أمطار.

8- تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية في حال حدوث موجات هواء شديدة، وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.