جدول امتحانات شهر فبراير لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في قنا

حددت مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا جدول امتحانات شهر فبراير لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وأصدرت المواعيد الخاصة بالاختبارات.

جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي 2024

وحصلت «الوطن» على جدول اختبارات شهر فبراير لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في محافظة قنا، والتي سوف تعقد في شهر مارس 2024 وهي كالتالي:

- الاثنين الموافق 3 مارس المقبل، اختبار مادة اللغة العربية، وفي الفترة الثانية، اختبار التربية الدينية.

- يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، في الفترة الأولى يعقد اختبار العلوم، وفي الفترة الثانية اختبار المهارات المهنية.

- يوم الأربعاء، الموافق 6مارس 2024، يعقد اختبار الدراسات الاجتماعية ، وفي الفترة الثانية اختبار اللغة الإنجليزية.

- أما يوم الخميس الموافق 7 مارس، يعقد اختبار الرياضيات، وفي الفترة الثانية اختبار ict.

تعليمات وزارية بخصوص اختبار شهر فبراير 2024 بقنا

وبحسب مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، التي صورتها أن اختبارات الصفوف الرابع والسادس لشهر فبراير 2024 كالتالي.

- يتم مراجعة جميع المواد والبنود الواردة بكل من القرار الوزاري 195 بتاريخ 9/ 10 / 2023 وتنفيذ ما ورد به من قرارات.

- التواصل مع التوجيه المختص بكل مادة دراسية للتعرف على مواصفات الورقة الامتحانية لكل مادة (الاختبار عبارة عن 15 نقطة من 15 درجة) .

- الالتزام التام بوضع الاختبار بمقررات شهر فبراير فقط.

- الالتزام التام بالجدول المعلن من قبل الادارة التعليمية لعقد اختبار شهر فبراير 2024.

- يتم عقد اختبار شهر فبراير 2023 على مستوى المدرسة مع الالتزام بإعداد نسخة احتياطية اعمال سير الاختبارات وانضباطها تحت مسئولية مدير المدرسية شخصيا.