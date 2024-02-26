4 أيام في مالديف مصر.. معسكر «يالا كامب» يختتم فوجه الثالث بالبحر الأحمر

عاش الشباب المشارك في الفوج الثالث من معسكر يالا كامب تجربة استثنائية، استمرت 4 أيام وسط أجواء طبيعية خلابة في مدن مرسي علم وشلاتين وأبو رماد، جنوب محافظة البحر الأحمر.

ووصف فراج عبد المقصود، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، المعسكر بـ «4 أيام في الجنة»، مؤكدًا سعادة الشباب المشارك بالأنشطة المتنوعة التي تضمنتها رحلتهم إلى المحميات الطبيعية وشواطئ جنوب البحر الأحمر الخلابة، والتي تُعرف بـ «مالديف مصر».

رحلات سياحية وحفلات متنوعة،

وتضمن برنامج المعسكر رحلات سياحية وحفلات متنوعة، وزيارات إلى المعالم السياحية في مناطق البحر الأحمر المختلفة، منها:

محمية جبل علبة بمدينة أبو رماد

محمية القلعان

محمية وادي الجمال

شاطئ حنكوراب

شاطئ القلعان

بحيرة النيزك

شواطئ مرسي علم

وأشار ممدوح خليفة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، إلى أن الفوج الثالث من معسكر «يالا كامب» الرياضي انطلق يوم الجمعة الماضي، وانتهت فعالياته اليوم بمشاركة عدد كبير من الشباب.

الرياضات والألعاب الجماعية والفردية

وتضمنت الأنشطة مجموعة متنوعة من الرياضات والألعاب الجماعية والفردية، وورش العمل، والمسابقات الرياضية، وفعاليات ترفيهية وتعليمية إضافية لإثراء تجربة المشاركين، وذلك بهدف تعزيز اللياقة البدنية وتطوير المهارات الرياضية لدى المشاركين تحت إشراف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وقد حقق معسكر يالا كامب نجاحًا كبيرًا في فوجه الثالث، وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالتجربة الفريدة التي مروا بها، مؤكدين على أهمية هذه الأنشطة في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.