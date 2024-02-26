جامعة بنها تشارك فى الدورة الـ14 للملتقى الدولي للتعليم العالي «EduGat»

شاركت جامعة بنها الحكومية في الملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب «EduGate»، وذلك في نسخته الـ14 المقامة في أحد فنادق القاهرة، والذي تستمر فعالياته حتى يوم 29 فبراير من الشهر الجاري، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة عدد كبير من الجامعات الحكومية والأهلية والدولية والخاصة

البرامج الدراسية الجديدة بجامعة بنها

من ناحية أخرى، تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها جناح الجامعة بالمعرض، رافقه الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور علي شمس الدين رئيس إيديوجيت EduGate ورئيس جامعة بنها الأسبق، وسط إقبال كبير من الطلاب للتعرف علي البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها جامعة بنها الحكومية.

تعريف الطلاب وأولياء الأمور على البرامج الدراسية

من جانبه، قال الدكتور ناصر الجيزاوي، إن جامعة بنها حريصة علي المشاركة سنويا بالمعرض لإتاحة إمكانية تعرف الطلاب وأولياء أمورهم على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها الجامعة في مختلف التخصصات .

وأكد «الجيزاوي»، أهمية هذه الملتقيات كونها تناقش المستجدات في منظومة التعليم العالي بجانب كونها فرصة لتسويق مؤسسات التعليم العالي المصرية واجتذاب الطلاب الوافدين.