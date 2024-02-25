إقبال على جناح جامعة بنها الأهلية بمعرض «إيديوجيت»

شهد جناح جامعة بنها الأهلية خلال فعاليات الدورة الـ14 من المعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب «إيديوجيت»، والتي تقام فعالياته خلال الفترة من 25 لـ 27 فبراير الجاري بأحد الفنادق بالقاهرة الكبرى، إقبالًا كبيرًا.

وتوافدت أعداد ضخمة من الطلاب على جناح الجامعة، للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة التي تقدمها جامعة بنها الأهلية في مختلف التخصصات، وحرص العديد من المسؤولين والشخصيات العامة والقيادات الأكاديمية البارزة على زيارة جناح الجامعة، وعلى رأسهم الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق ورئيس معرض وملتقى «إيديوجيت».

كما حرصت السفيرة الأمريكية بالقاهرة على زيارة جناح جامعة بنها الأهلية بالإضافة إلى العديد من القيادات الأكاديمية، والذين أشادوا بالجهود المبذولة من جامعة بنها الأهلية لعرض برامجها الدراسية والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور.

من جانبها تفقدت الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، جناح الجامعة، صاحبها الدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وسامية عبدالحميد القائم بعمل أمين الجامعة، وعدد من قيادات الجامعة للاطمئنان على جاهزية جناح الجامعة، وضمان تحقيق الهدف من التواجد بالمعرض، وهو توعية الطلاب وأولياء أمورهم بالبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة، بهدف مساعدة الطلاب في تحديد مسارهم الدراسي.

التواصل المباشر مع الطلاب وأولياء أمورهم

وأكدت الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، على أهمية المشاركة في الفعاليات والمعارض التعليمية المختلفة، وذلك من منطلق الحرص على التواصل المباشر مع الطلاب وأولياء أمورهم، وتعريفهم بالتخصصات والبرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها الجامعة.

مد جسور التعاون وتبادل الخبرات

وأضافت شعراوي، أن المشاركة في «إيديوجيت» تساعد في مد جسور التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات المختلفة على مستوى مصر والوطن العربي والعالم، بجانب كونها فرصة لتحقيق اللقاء المباشر بين الطلاب وأولياء أمورهم مع قيادات التعليم المصري ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، مؤكدة حرصها على التواجد في جناح الجامعة للالتقاء بالطلاب والاستماع إليهم، والإجابة على استفساراتهم، مشيرة إلى أن زيارة المعرض تعطي الفرصة للطلاب لتحديد مسارهم الدراسي المستقبلي بما يتناسب مع طموحهم ورغباتهم، وبما يساعدهم في صناعة مستقبل ناجح.

من جانبه أكد الدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، حرص الجامعة على المشاركة في المعرض بجانب نخبة من الجامعات المصرية والعربية والعالمية بهدف تعريف الطلاب وأولياء الأمور بالأنظمة والبرامج الدراسية في مختلف التخصصات.

وأشار، إلى أن الجامعة تسعى للتميز الأكاديمي وتحقيق مكانة إقليمية ودولية متقدمة من خلال تقديم برامج بينية حديثة وعقد شراكات وتعاون مع جامعات دولية مرموقة، وهو ما ينعكس في برامجها التعليمية المميزة.

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 14 للمعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي «إيديوجيت» تشهد مشاركة واسعة من الجامعات المصرية والعربية والعالمية.