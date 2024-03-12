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دراما المتحدة

«الإفتاء» توضح آداب قراءة القرآن الكريم (فيديو)

كتب:

محمد أباظة
08:19 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
الدكتور أحمد ممدوح

الدكتور أحمد ممدوح

يكثر المسلمون طوال أيام شهر رمضان المبارك من الطاعات والعبادات، ومنها ترديد الأدعية وتلاوة القرآن الكريم، إلا أن البعض قد لا يعمل ما هى آداب قراءة القرآن، وهو ما يستعرضه هذا التقرير وفقًا لما قالته دار الإفتاء المصرية.

أوضحت دار الإفتاء المصرية آداب قراءة القرآن، قائلة إن هذه الآداب متواجدة في كتاب الإمام النووي، اسمه «التبيان في آداب حملة القرآن»، إذ تضم جميع هذه الآداب.

تعرف على آداب قراءة القرآن 

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، في حديثه عن آداب قراءة القرآن،  إن من بينها، والمذكورة في كتاب «التبيان في آداب حملة القرآن» للإمام النووي، آداب ظاهرية متعلقة بالجوارح، وآداب باطنية متعلقة بالقلب.

آداب ظاهرية وآداب باطنية

ومن بين آداب قراءة القرآن «إخلاص النية لله، طهارة المكان، استقبال القبلة، الخشوع، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، البسملة، تعظيم القرآن، تجنب ترقيق الصوت»، وغيرها من الآداب المتواجدة في كتاب الإمام النووي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.