حكم الإفطار في رمضان.. مفتي الجمهورية يوضح الكفارة

صيام شهر رمضان المبارك من أركان الإسلام الخمس، التي لا يصح إسلام إلا بها، وصيام شهر رمضان من الأمور التي لها فضل كبير وعظيم الثواب، وفي تركها حسرة كبيرة وذنب كبير على فاعلة، وقد لا يعرف البعض حكم الإفطار في رمضان، وترصد الوطن في السطور التالية حكم الإفطار لغير عذر وفقا لما ورد عن دار الإفتاء المصرية.

حكم الإفطار في رمضان

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال حكم الإفطار في رمضان، عبر صفحتها الشخصية قائلة: إن الإفطار في نهار رمضان بلا عذر كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وتجب التوبة على مَنْ أفطر في رمضان لغير عذر؛ فلا بد من أن يتوب المفطر منها التوبة الصادقة؛ وذلك عملا بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ».

وأوضحت الإفتاء في حكم الإفطار في رمضان، أن الإفطار قد يكون مُوجِبًا للقضاء والكفَّارة أو أحدهما، وذلك إما يكون الفطر موجبًا للقضاء والكفارة وإمساك بقية اليوم، وهو منحصر عند الشافعية والحنابلة في تعمد قطع الصوم بالجماع، وقد يكون موجبا للقضاء وإمساك بقيّة اليوم بلا كفارة، وموجبه ارتكاب ما عدا الجماع من المفطرات السابق ذكرها، وأوجب الحنفية والمالكية الكفارة في الأكل والشرب عمدا أيضا.

رحمة الله على من أفطر في رمضان

وقال الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية، في حديث له عن حكم الإفطار في رمضان، وما يجب فعله على من أفطر متعمدا في نهار رمضان بلا عذر، إن من رحمة الله تعالى ورعايته أنه شرع له التوبة عن معاصيه، واستكمال واستدراك ما قد فاته أو قصر فيه، حتى ولو كان ذلك بفعل كبيرة أو ترك فريضة.

وتابع أن نصوص الفقهاء جاءت في هذا الأمر أن من أفطر في نهار رمضان متعمدًا بأكل أو شرب بدون عذرٍ لجبرِ ما فاته من طاعة وتكفير ما لحقه من إثم؛ فأجمعوا على أنه يلزمه القضاء.

وأضاف مفتي الجمهورية في حكم الإفطار في رمضان، أن على من أفطر في نهار بلا عذر أن يلزم الاستغفار بجانب القضاء والتوبة.

ما يجب فعله على من أفطر في رمضان

وحسم علام الجدل حول الإفطار في رمضان، أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا عالما بوجوب الصوم عليه من غير عذر ولا ضرورة من سفر أو مرض أو نحوهما، فقد ظلم نفسه باقتراف كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليه في هذه الحالة أن يتوب إلى اللهِ تعالى منها بالاستغفار والندم، مع وجوب قضاء الصوم.