هل يمكن تقسيط المبالغ المستحقة للتأمينات؟.. جدول يوضح التفاصيل

توفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة تسهيلات لأشخاص المؤمن عليهم في سداد المبالغ المستحقة للتأمينات، وفقًا للقواعد التي أقرها القانون 148 لسنة 2019، إذ تتيح الهيئة للأشخاص المؤمن عليهم إمكانية تحديد الأقساط الشهرية التي تقتطع من الأجر في حالة اختيار المؤمن عليه أداء المبالغ المُستحقة عليه بالتقسيط.

تقسيط المبالغ المستحقة للتأمينات

وخلال السطور التالية توضح «الوطن» وفقًا لجدول حصلت عليه من التأمينات الاجتماعية كيف يمكن تحديد الأقساط الشهرية.

1- إذا كان الشخص يبلغ 40 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.4%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.1%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 13.6%.

2- إذا كان الشخص يبلغ 41 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.5%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.2%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 13.6%.

3- إذا كان الشخص يبلغ 42 عامًا يُمكن التقسيط على 15 عامًا بنسبة 6.5%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.2%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 13.7%.

4- إذا كان الشخص يبلغ 43 عامًا يُمكن التقسيط على 15 عامًا بنسبة 6.5%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.3%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 13.8%.

5- إذا كان الشخص يبلغ 44 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.6%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.3%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 13.9%.

6- إذا كان الشخص يبلغ 45 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.6%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.4%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 14.0%.

7- إذا كان الشخص يبلغ 46 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.7%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.4%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 14.0%.

8- إذا كان الشخص يبلغ 47 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.7%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.5%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 14.1%.

9- إذا كان الشخص يبلغ 48 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.8%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.5%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 14.2%.

10- إذا كان الشخص يبلغ 49 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.8%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.6%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 14.3%.

11- إذا كان الشخص يبلغ 50 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.8%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.7%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 14.4%.

12- إذا كان الشخص يبلغ 51 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.9%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.7%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 14.5%.

13- إذا كان الشخص يبلغ 52 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 6.9%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.8%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 14.6%.

14- إذا كان الشخص يبلغ 53 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 7.0%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.9%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 14.7%.

15- إذا كان الشخص يبلغ 54 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 7.0%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 8.9%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 14.9%.

16- إذا كان الشخص يبلغ 55 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 7.1%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 9.0%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 15.0%.

17- إذا كان الشخص يبلغ 56 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 7.2%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 9.1%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 15.1%.

18- إذا كان الشخص يبلغ 57 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 7.2%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 9.1%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 15.2%.

19- إذا كان الشخص يبلغ 58 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 7.3%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 9.2%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 15.3%.

20- إذا كان الشخص يبلغ 59 عامًا يمكن التقسيط على 15 سنة بنسبة 7.3%.

أو التقسيط على 10 سنوات بنسبة 9.3%.

أو التقسيط على 5 سنوات بنسبة 15.5%.