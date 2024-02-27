رئيس حي مصر القديمة يتابع أعمال رصف الطرق ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2023-2024

تابع اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، وسناء محمود سكرتير عام الحي، تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى2023-2024 بالمرور على أعمال الطرق والرصف الجارية بنطاق الحى لمتابعة أعمال الرصف بمنطقة عزبة خيرالله، وفقًا للخطة الاستثمارية لتحسين حالة الشوارع ورفع كفاءتها لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير واقعهم إلى الأفضل.

معايير الجودة

وأكد اللواء أيمن السعيد، رئيس حي مصر القديمة، أنه جار رفع كفاءة شوارع عزبة خير الله، لافتًا إلى الإشراف المباشر والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة لمراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق، وحث المقاول علي الانتهاء من أعمال رصف الشوارع الرئيسية في أسرع وقت ممكن وعلى أكمل وجه وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة في هذا الشأن من اجل استعادة المظهر الحضاري للشوارع وتقديم خدمة افضل للمواطنين .

الحفاظ على الوجه الحضاري

من ناحية أخرى، شهد حي مصر القديمة بالتنسيق مع هيئة النظافة رفع كفاءة النظافة وإزالة المخلفات في مناطق أبو السعود قبلي والشوارع الجانبية وامام جامع عمرو شارع الإمامين .وجاري المتابعة المستمرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة الاهتمام بقطاع النظافة العامة، والحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة القاهرة، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق.