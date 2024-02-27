«الري» تنتهي من إنشاء قنطرة فم بحر يوسف في «ديروط الجديدة»

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الانتهاء من تنفيذ قنطرة فم بحر يوسف ضمن مشروع مجموعة قناطر ديروط الجديدة.

وصرح «سويلم» بأنَّ نسبة تنفيذ المشروع حتى تاريخه تتجاوز 47%، إذ أنه جرى إنهاء إجراءات الاستلام النهائي لقنطرة بحر يوسف بمعرفة مهندسي قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وإنهاء تجارب اختبارات الجودة على عناصر تشغيل القنطرة أمس، وسيتم خلال أيام إزاله سد الإنشاء لقنطرة فم بحر يوسف تمهيدا لإمرار المياه والتحكم في التصرفات من خلال القنطرة الجديدة.

الانتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء

وفيما يخص إنشاء قنطرة حجز الإبراهيمية، جرى الانتهاء من تنفيذ الستائر المعدنية بحفرة الإنشاء لحماية ميول السكة الحديد، وإنهاء تنفيذ قناة التحويلة في قنطرة الإبراهيمية تمهيداً للبدء في الإنشاء، وفي قنطرة الديروطية، وجرى الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لجسم القنطرة.

وفيما يخص قنطرة فم البدرمان، جرى الانتهاء من أعمال الحفر بالموقع وبدء الأعمال الخرسانية ، كما جرى الانتهاء من تنفيذ الأساسات والحوائط الخرسانية بكل من قنطرتي أبوجبل والساحلية.

وتجرى أعمال اختبارات الجودة اللازمة للخلطات الخرسانية المستخدمة في كل العناصر، كما تمّ تصنيع بوابات القناطر الكبيرة (فم بحر يوسف – حجز الإبراهيمية) في اليابان، وتصنيع بوابات القناطر الصغيرة (البدرمان - الديروطية - أبو جبل - إيراد الدلجاوي – الساحلية) في مصر، مع استخدام أحدث التكنولوجيا اليابانية في أعمال تصميم وتنفيذ البوابات بما يضمن تحقيق دقة عالية في عملية التحكم وتوزيع المياه.

كما يلتزم المشروع بتأمين بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمشروع حرصا على سلامتهم، من خلال التدريب على أعمال السلامة المهنية، كما يتم مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية بمنطقة تنفيذ المشروع، حيث قام قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروع من خلال أعمال الرصد البيئي للمشروع والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوي الضوضاء وجودة الهواء والاهتزازات.

المشروع يهدف لتحسين الري في زمام 1.60 مليون فدان بالصعيد

جدير بالذكر أنَّ هذا المشروع ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، ويهدف لتحسين عملية الري في زمام 1.60 مليون فدان في 5 محافظات بالصعيد هي: (أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس بالإضافة لإنشاء كوبري علوي.