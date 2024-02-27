«الأرصاد» تحذّر من طقس اليوم: رياح نشطة ومثيرة للرمال والأتربة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سرعات الرياح على عدد من محافظات ومدن الجمهورية في حالة الطقس اليوم، حيث تكون الرياح شمالية شرقية مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وتعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

سرعات الرياح تتجاوز 40 كيلومترا في الساعة

واضافت الأرصاد الجوية، أنّ سرعات الرياح يُتوقع ألا تتجاوز 40 كيلومترا في الساعة على محافظات جنوب الصعيد، وجبال البحر الأحمر ووجنوب سيناء، ويُتوقع أن تسجل سرعاتها 36 كيلومترا في الساعة على السواحل الشرقية للبلاد ووسط سيناء.

الملاحة البحرية

وعن الملاحة البحرية على البحر المتوسط، أكدت الأرصاد الجوية أنّ حركة الأمواج اليوم ستتراوح بين معتدلة إلى مضطربة أحيانا، ويكون ارتفاع الأمواج من (1.5 إلى 2.5) متر، في حين أن اتجاه الرياح شمالية غربية، والملاحة البحرية على البحر الأحمر غير مستقرة نظرا لارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.