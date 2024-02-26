79 فرصة عمل شاغرة لأعضاء هيئة التدريس في جامعة بنها.. اعرف التفاصيل

أعلنت جامعة بنها، فتح باب التقدم لشغل 79 وظيفة لأعضاء هيئة التدريس في 6 كليات عن طريق التعيين، اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة 15 يوما، على أن يتم التقديم بالكليات التي تطلب أعضاء هيئة تدريس جدد.

خريطة وظائف أعضاء تدريس جامعة بنها

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، لـ«الوطن»، فتح الباب التقدم للوظائف اليوم، وفق حاجة عدد من الكليات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة كالتالي:

- أستاذان.

- 3 أساتذة مساعدين.

- 49 مدرسا.

- 8 مدرسين مساعدين.

- 17 معيدا.

أماكن تعيين أعضاء التدريس الجدد بجامعة بنها

وأضاف رئيس جامعة بنها، أن الوظائف المشار إليها متوافرة في 6 كليات، هي:

- التربية الرياضية.

- العلاج الطبيعي.

- الهندسة.

- الفنون التطبيقية.

- الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

- الهندسة في شبرا.

المستندات المطلوبة

وأوضح رئيس جامعة بنها، أن شغل الفرص الشاغرة سيكون عن طريق التعيين، مشيرا إلى أن المستندات المطلوبة هي:

- أصل شهادة البكالوريوس.

- أصل بيان التقديرات.

- أصل شهـادة الماجستير والدكتوراه.

- 3 نسخ من رسالة الماجستير والدكتوراه.

- شهادة تحليل مخدرات وقت التقدم للإعلان.

- أصل شهادة الميلاد مميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- 6 صور ضوئية.

- الموقف من التجنيد للذكور والموقف من الخدمة العامة للإناث.

- قرار اللجنة العلمية للترقيات.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- موافقة جهة العمل أو إقرار كتابي بعدم العمل.

- بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق انهاء خدمته مبيناً أسباب إنهاء الخدمة والجزاءات.

- ملخص سيرة ذاتية للمتقدم، موضحاً بها خبراته العلمية والعملية والأكاديمية للوظيفة المتقدم إليهان مرفقاً به المستندات التي تؤيد صحة ما ورد فيها.

وأضاف رئيس الجامعة، أن تفاصيل الوظائف متاحة على موقع الجامعة الرسمي على شبكة الإنترنت، كالتالي:

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن الطلبات تُقدم باسم عميد الكلية المراد التقدم إليها، في موعد غايته 15 يوما، اعتبارا من اليوم الاثنين، ولن يُلتفت إلي الطلبات التي ترد قبل أو بعد النشر، أو التي لا تكون مستوفاة الشروط المشار إليها أعلاه مرفقا بها مسوغات التعيين المطلوبة.