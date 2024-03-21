دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2024.. اللهم اغسلني فيه من الذنوب

يكثر المسلمون الصائمون على ترديد الأدعية بشكل مستمر، باعتبارها من العبادات المستحبة، ولما لها من فضل عظيم وثواب كبير خلال شهر رمضان المبارك، الذي يستجاب فيه الدعاء، من بينها دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان.

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 2024

ولا توجد صيغة ثابتة أو محددة لدعاء اليوم الحادي عشر من رمضان، إلا أنّه يمكن للعبد الدعاء بما يحب أو يأمل، حيث قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الدعاء عبادة مستحبة، وذلك على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، لذلك يمكن للعبد ترديد دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان بأي صيغة مناسبة.

أدعية مستحبة في الحادي عشر من رمضان 2024

ويردد البعض في دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان التالي:

- اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلًا، ولا تجعل فيه للشيطان على سبيلًا واجعل الجنة لي منزلًا ومقيلًا اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل على فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك.

- اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن أطيعك وألا أعصيك اجعلني فيه ربي محبًا لأوليائك معاديًا لأعدائك مستنًا فيه بسنة خاتم أنبيائك.

- اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلًا، ولا تجعل فيه للشيطان عليّ سبيلًا واجعل الجنة لي منزلًا ومقيلًا.

ويقول البعض في دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان الصيغ التالية:

- اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ.

- اَللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِني فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لي الحَوائِجَ والآمالَ.

- اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء، اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنًا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفي الظاهر.

أعمال مستحبة في يوم الحادي عشر من رمضان 2024

ومن الأعمال المستحبة في يوم الحادي عشر من رمضان 2024، كغيرها من باقي أيام الشهر الكريم، إذ يجب الإكثار من ترديد الدعاء والطاعات والعبادات، وكذلك أداء الصلوات والفروض في مواقيتها بجانب السنن النبوية، والإكثار من الأعمال الصالحة.