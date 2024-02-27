تردد قناة الحیاة مسلسلات 2024.. أعمال درامية لكبار النجوم في رمضان

قناة الحياة مسلسلات واحدة من القنوات الفضائية المصرية، التي استطاعت جذب عدد كبير من المشاهدين منذ انطلاقها، كما أنها تحرص سنويا على عرض مسلسلات شهر رمضان، إذ أنه موسم العرض الدرامي الجديد، لذا يعتبر الاهتمام بمعرفة تردد قناة الحیاة مسلسلات 2024، ذات أهمية لمحبي الأعمال الدرامية فى رمضان.

تردد قناة الحیاة مسلسلات 2024

وأعلنت شبكة قنوات الحياة عرض 4 مسلسلات متنوعة بين الدراما والأكشن والكوميدى طوال موسم رمضان 2024، ويكون العرض الأول على قناة الحياة الأولي، وإعادة عرض ذات المسلسل على تردد قناة الحیاة مسلسلات 2024، وهو كالتالي:-

التردد: 12207.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الحياة الأولى

التردد: 12206.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

مسلسلات تعرض على قناة الحياة مسلسلات في رمضان

هذا ومن المقرر، أن تعرض قنوات الحياة عدد من المسلسلات من إنتاج شركة المتحدة لعدد من كبار النجوم فى مصر.

- مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وعصام السقا ورحاب الجمل وسلوى خطاب وميار الغيطي.

- مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ وهاجر أحمد وأحمد بدير وانتصار وأحمد فؤاد سليم.

- مسلسل مليحة يتكون من 15 بطولة ميرفت أمين ودياب وأشرف زكي وماجدة زكي وأمير المصري وحنان سليمان وأحمد السعدني وسارة عبد الرحمن.

- مسلسل مسار اجباري بطولة كل من عصام عمر وأحمد داش وصابرين وجوري بكر وبسمة وخالد الصاوي.