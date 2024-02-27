مواصفات سيارة صينية تنافس فيراري ولامبورجيني.. 4 محركات بقوة 1287حصانا

بمواصفات خيالية وتحديث جديد، وبسعر وصل لـ«233 ألف دولار»، طرحت شركة BYD سيارة تعمل بالكهرباء وتعد الأعلى سعرا في خد إنتاجها، وتأتي أبرز ميزاتها أنها ستنافس سيارات مثل «فيراري إن في» و«لامبورجيني»، الأمر الذي حمس عشاق السيارات بعد أن أصدرت الشركة المصنعة لها بث مباشر من شنغهاي خلال إطلاقها، فما هي مواصفات سيارة يانغوانغ يو9 الكهربائية؟.

مواصفات سيارة يانغوانغ يو9

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات سيارة يانغوانغ يو9 التي تعمل بالكهرباء بالكامل، وفقًا لما جاء في البث المباشر لـ شركة «بي واي دي» BYD خلال الحدث جرى بثه مباشرةً أمس من شنغهاي، وهي على النحو التالي:

- يانغوانغ يو9 هي أغلى سيارة من شركة «بي واي دي» على الإطلاق وهي سيارة عالية الأداء تعمل بالكهرباء بالكامل.

- يصل سعر سيارة يانغوانغ يو9 الحديثة التي تعمل بالكهرباء إلى «1.68 مليون يوان» بما يعادل «233.45 ألف دولار».

سيارة يانغوانغ يو9 تنافس سيارتي فيراري و لامبورجيني

- سيارة Yangwang U9 تعمل بـ4 محركات كهربائية بقوة تصل إلى 1287 حصان، وتصل سرعتها لـ100 كيلومتر في الساعة، وسرعتها القصوى تصل لـ 309.19 كيلومتر في الساعة.

- سيتم طرح سيارة Yangwang U9 فقط في السوق الصينية، وبعدها في الأسواق العالمية.

- السيارة الكهربائية هي الأولى التي تتنافس شركات سيارات فارهة مثل «فيراري» و«لامبورجيني»، وهي سيارات تعمل بالوقود.