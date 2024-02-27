سيارات مياه متنقلة لخدمة أهالي الشرقية.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية، تقديم خدمات للعملاء من خلال سياراتها المتنقلة بداية من اليوم الثلاثاء حتى السبت المقبل، من الساعة 8 صباحا حتى الثانية عصرا.

مواعيد وأماكن سيارات المياه المتنقلة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الشرقية عبر فيسبوك، مواعيد سيارات المياه المتنقلة لخدمة كبار السن والعملاء بالمراكز والقرى والمدن البواقعة بنطاق عملها، كما يلي.

- في نطاق قطاع مركز منيا القمح بقرية كوم حلين من الأحد إلى الثلاثاء، وفي قرية كفر غنيمي يومي الأربعاء والخميس.

- في مركز أبو كبير بقرية هربيط من الأحد إلى الخميس.

- في مركز الحسينية بقرية سماكين الغرب من الأحد إلى الخميس.

خدمات سيارات المياه المتنقلة

وأكدت الشركة أنّ سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، إضافة إلى تقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، ومن بين الخدمات «التعاقد على إدخال العدادات، شحن الكروت مسبوقة الدفع، سداد الفواتير، الاستعلام عن الفواتير، وتقديم شكاوى».