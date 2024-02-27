أسعار عمرة رمضان 2024 تبدأ من 50 ألف جنيه.. اعرف الأوراق المطلوبة

تختلف أسعار عمرة رمضان 2024 وفق كل برنامج ومدة ومكان الإقامة وفقًا لما كشفته شركات السياحة المختلفة التي تراوحت فيها الأسعار بحد أقصى وأدنى، ويتطلع الكثير من المسلمين إلى السفر إلى المملكة العربية السعودية في شهر رمضان لقضاء الأيام المباركة في أراضي مقدسة وقضاء الصلوات المختلفة في الحرم المكي والمدينة المنورة.

وكشف أيمن عبداللطيف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أبرز أسعار عمرة رمضان 2024 قبل أيام من بدء الشهر المبارك المقرر له فلكيًا يوم 11 مارس المقبل.

أسعار عمرة رمضان 2024

وتبدأ أسعار عمرة رمضان 2024 من 50 ألف جنيه لمن سيتنازلون عن قرب المكان ومستوى الفندق، وفق «عبداللطيف»، فيما تصل برامج عمرة الـ5 نجوم خلال الـ10 أيام الأخيرة من شهر الصوم إلى 250 ألف جنيه، إذ تكون الإقامة على بعد خطوات من الحرم المكي.

الأوراق المطلوبة لعمرة رمضان 2024

وفيما يلي نعرض بعض الأوراق المطلوبة التي يجب تقديمها من أجل أداء مناسك عمرة رمضان:

- جواز سفر صالح ومتبقٍ فيه فترة صلاحية لا تقل عن 6 أشهر بعد تاريخ السفر.

- صورتان شخصيتان بخلفية بيضاء.

- شهادة التطعيم ضد الأمراض المعدية من مكتب صحة حكومي.

- تصريح السفر بالنسبة للمسافرين في سن التجنيد.

- تصريح السفر من جهة العمل.

- إحضار صورة شهادة الميلاد للأطفال الأقل من 6 أعوام بشرط حصوله على تطعيم ضد شلل الأطفال.