ضبط متهم بتزوير شهادات دراسية جامعية في القليوبية

أكدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخص حاصل على بكالوريوس، ومقيم بالقليوبية، بتزوير شهادات دراسية باسمه منسوبة للعديد من الجامعات الحكومية والأجنبية، تفيد حصوله على درجات علمية مختلفة في العديد من المجالات، ما مكنه من العمل بكبرى الشركات بالبلاد وتردده على العديد من الجهات الحكومية بالبلاد، للتصديق على الشهادات المزورة لرغبته فى إنشاء شركة.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه بدائرة قسم شرطة أول العبور، وبحوزته (شهادات دراسية متنوعة «مزورة» - أدوات التزوير جهاز حاسب آلي لاب توب – طابعة – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية).

وبفحص الأجهزة المضبوطة فنيا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.